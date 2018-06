Zpěvačka Sisa Sklovska se svlékla, v pětačtyřiceti má tělo modelky

94-65-95. Taková čísla slýcháme během promenády v plavkách při soutěžích Miss. Těmito konkrétními mírami se ale pyšní i slovenská zpěvačka Sisa Sklovská. Když jí kostymérka Naháčů Zuzana Mazáčová brala míry na kostýmy pro roli Bereniky, divila se i samotná Sisa. "Kolik že to mám v pase? Tak to jsem ani sama netušila," smála se.

Tělo v sexy prádle pak předvedla na natáčení scén do muzikálu, které se budou během muzikálu Naháči promítat na obrazovkách rozestavených na pódiu.

Každá postava se v předtočených scénách stylizuje do někoho jiného, někoho, kým se cítí být, nebo kým by chtěla být.

Sisa se coby Berenika cítí jednou jako Bohyně Palas Athéna, podruhé jako černý a bílý anděl, ale také jako muž. Všechny tyto postavy již předtočila ve studiu.

V roli anděla měla na sobě jen spodní prádlo a andělská křídla.

"Jestli jsem anděl? Já jsem všechno," smála se při natáčení Sisa. Na roli Bereniky v muzikálu Naháči, který bude mít 4. října svou premiéru v Divadle GOJA Music Hall, se už moc těší.

"Jsem velký divadelník, miluju divadelní role, ať je to opera, opereta nebo muzikál. A Berenika je pro mne výzva, protože je to dvojrole ženy, vysloveně schizofrenní role. Na jedné straně je to normální žena, taková řekla bych běžná, podle scénáře to není bůhvíjaká krasavice, ale vypadá dobře. Ta druhá, virtuální Berenika, je naopak ohromná kráska, příjemná, všemi obdivovaná a zbožňovaná," líčí zpěvačka.