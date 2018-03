Shakira raději doplatila španělským úřadům na daních půl miliardy

Americký herec Matt Czuchry (40) se do povědomí diváků, a hlavně divaček, dostal díky seriálu Gilmorova děvčata....

Sharon Stone se zastala Jamese Franka, jehož obvinilo několik žen

Herečka Sharon Stone (60) podporuje hnutí Me Too a Time’s Up. Ale také herce Jamese Franka (39), kterého několik žen...