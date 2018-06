Zpěvačka Šárka Marková změnila účes žehličkou

"Ptala jsem se ho, jestli si mohu podobnou úpravu udělat i doma svojí napařovačkou, ale zapřisáhl mě, abych to i napříště nechala raději na něm. Jeho sestra - vizážistka - mi potom perfektně nakreslila obličej, takže jsem se cítila skvěle."



V první polovině loňského roku, kdy Pomáda lámala rekordy v návštěvnosti, se Šárka Marková vyznačovala naprostým nedostatkem volného času. Její tehdejší přítel, plzeňský herec Bronislav Kotiš, to nesl velmi nelibě a nakonec se oba dokonce rozešli. Dnes už má Šárka novou lásku, ale jméno toho, kdo prosvětluje její dny, zatím pečlivě tají.



Při násilné přestávce v letním a podzimním období jezdila parta z Pomády šířit rock´n´roll po vlastech českých a moravských. Šárka Marková také natočila písničky pro CD s Věrou Špinarovou, které se jmenuje podle ústřední písně Co láska žádá. Šárka ovšem ve své sólové písni tvrdí Víc už nežádám.



Dnes už zpěvačka zase pilně zkouší, protože Pomáda bude mít 14. února obnovenou premiéru. "Je fakt, že jsem v mezidobí trošku zlenivěla, protože jsem byla zvyklá na každodenní nápor práce. Ale stejně tak je pravda, že jsem se okamžitě vpravila do zkušebního maratónu," prozradila Šárka Marková.



Umělci zkoušeli pod vedením režiséra Jána Ďurovčíka ve studiu v pražské Růžové ulici na sklonku loňského roku denně, v lednu převážně o víkendech a v předpremiérových únorových týdnech budou pilovat své role zase každý den.



"Jsem strašně ráda, že se našli lidé, kteří nenechali tenhle skvělý a úspěšný muzikál umřít," dodala s úsměvem Šárka Marková.