Zpěvačka s obřím poprsím Dannie se rozhodla zhubnout a daří se jí

Dannie je zpěvačka s velkým hlasem, ale taky s velkým tělem. Ačkoli právě tělo ji dostává na stránky bulvárních deníků, raději by byla známá díky svému umění než tělesným proporcím.

„Hubnu kvůli zdraví. Teď jsem dost těžká, a kdybych byla těžká dál, tak to moje kolena v budoucnu odnesou,“ říká Dannie, která má léta mindráků z tloušťky dávno za sebou.

„Já se mám poměrně ráda. Určitě mám komplexy, jako třeba břicho. Kdyby toho nebylo, tak asi nehubnu.“

Rozhodla se pro zdravé hubnutí metabolic balance pod dohledem lékaře a zavřela se na deset dní do resortu Svatá Kateřina.

Dannie * Celým jménem Dannie Magdalini Langoska se narodila v Makedonii. * Její matka je zpěvačka Athina Langoska, která zpívala třeba Máří Magdalenu v muzikálu Jesus Christ Superstar. * Po matce má řecký, po otci makedonský původ. Umí řecky a rozumí makedonsky. * Vystudovala gymnázium, potom grafiku a následně zpěv na konzervatoři. * Hostovala na deskách Michala Pavlíčka, Davida Kollera a dalších. * V roce 2012 vydala debutové album Colors Of Light, s nímž vystupovala v klubech v New Yorku. * Se svým bývalým přítelem Andreasem natočila nyní duet o jejich rozchodu, který na klavír doprovází Ondřej Brzobohatý a plánují k němu natočit videoklip.

„První dva dny detoxikace, a pak speciální jídelníček, který mám podle výsledků z krve. V detoxikační fázi jsme jeden den jedli jen brambory a druhý rýži a do toho jsme se čistili. Pili jsme šaratici. Kromě toho jsme cvičili dvakrát denně ve fitku dvoufázový trénink a někdy třífázový, kdy jsme chodili ještě venku. A k tomu masáže, vířivka, pára. Díky pramenu Svatá Kateřina mi dokonce začaly růst vlasy, které mi kvůli věčnému odbarvování už dlouho nerostly,“ popsala zpěvačka.

Největší změnou pro ni bylo, že musí jíst. „Je to tedy naštěstí jen třikrát denně, protože pětkrát na mě funguje opačně. Ale když jím pravidelně třikrát denně, tak nezvládám ty porce. Ani jedno jídlo jsem tu nedojedla. Byla jsem zvyklá jíst jednou denně a většinou těstoviny,“ říká.

Ze zakázaných potravin jí chybí jen jogurty, které si ovšem v další fázi hubnutí bude moct dopřát. Ve cvičení i dietě chce totiž pokračovat i doma. „Chci se sebou něco dělat, ale vím, že to bude problém, protože jsem časově vytížená. Nevím, jestli si budu zvládat každý den vařit tři jídla. V Praze chodím na takové cvičení, kde mi dávají elektrické impulsy do těla a to mě strašně baví. Není to tak dlouhé a navíc mám hezkého trenéra, tak se snažím. Ale chtěla bych přidat posilovnu, protože jsem si na to strašně zvykla, ani jsem nevěděla, jak rychle si zvyknu,“ dodává.

Zhubnutí na ní není zatím příliš znát, ale čísla dávají naději. Za 10 dní shodila 10 kilogramů tuku. Zároveň nabrala 3 kilogramy svalů a 2 kilogramy vody. Také přišla o 9 centimetrů přes břicho a 8 centimetrů přes hýždě. O označení „největší prsa českého showbyznysu“ se také bát nemusí, protože přes ty zřejmě díky svalům přibrala 5 centimetrů.

„Chci se dostat tam, kde se budu cítit dobře. Na začátku jsem si řekla nějakou váhu, ale asi to nemám tak, abych měla určitou váhu. Už teď se cítím lépe,“ říká zpěvačka, která pracuje na své nové desce a poté, co odmítla dvě role v muzikálech, se snaží taky jeden sama napsat.



Ve dvou se to lépe táhne

Dannie v hubnutí pomáhá její kamarád Martin Dubovický, který je model a zároveň student medicíny a ekonomie. Podstupuje s ní stejný program, který má na něj mít ovšem opačný účinek. Dubovický si přeje přibrat. Po operaci srdce nemohl dlouho cvičit a vzhledem k náročnému studiu na dvou vysokých školách zároveň nemá na posilovnu ani dost času.



Nemám vůbec hlad a nemám chuť na jídla, bez kterých jsem si dřív nedovedla život představit. Jediné, co mi chybí je jogurt,“ říká Dannie. S Martinem chce Dannie hubnout i doma. Plánují spolu chodit do fitka.

„Primární pro mě bylo pomoct Dannie, ale pustil jsem se do toho také, snažím se tu přibrat. Mám jednovaječné dvojče a bratr je v modelingu hodně úspěšný. On je svalnatější, takže jsem chtěl, aby se to srovnalo, protože těch zakázek jako jednovaječná dvojčata bychom měli daleko víc,“ vysvětlil Dubovický.

Na rozdíl od lidí v showbyznysu si nemyslí, že by si Dannie měla udržet svou image české Adele, jak ji taky mnozí nazývají.

„Nesouhlasím s lidmi, kteří tvrdí, že by neměla hubnout. Je pravda, že patří k výraznějším zpěvačkám na české scéně, ale ta nadváha není dobře. Spousta lidí jí říká, že je to její image, ale myslím, že pohyb na jevišti bude vypadat jinak a celkově to bude velké plus. A bát se o to, že zhubne moc, rozhodně nemusí.“

Společně si pobyt prodloužili o týden a rozhodli se vzájemně podpořit i v Praze. „Hodlám jí pomáhat. Strašně mě překvapila, že má fakt vůli, ale potřebuje k tomu jen pošťouchnout. Určitě budeme společně chodit do toho fitka, protože se lépe cvičí ve dvou,“ řekl Dubovický.