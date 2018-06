Zpěvačka roku Bartošová: Poprvé cítím, že mám rodinu

Bartošová neskrývala své nadšení z prvního místa, zároveň ale přiznala, že si nejvíc cení podpory svého syna a manžela. "Kluci jsou moji největší fanoušci. Artík mi řekl, že jsem prostě nejlepší. Byl na mě opravdu pyšný a dával mi to najevo a to je nádherný pocit, když je na mě můj vlastní syn pyšný," zářila Bartošová a připustila, že je naprosto spokojená. "Konečně od svých sedmnácti let, kdy jsem odešla od svých rodičů, mám pocit úplné rodiny a to je pro mě samozřejmě nejvíc. Teprve potom můžu podávat dobré výkony," říká.

Svůj trochu nečekaný úspěch si sama neumí úplně vysvětlit. "Dneska se netočí tolik hudebních pořadů jako dřív, ale já si myslím, že to není jenom o ceně, co se týče televize, ale diváci možná byli na mých koncertech, během letošního roku jsem absolvovala dvě šňůry a vydala jsem desku, takže si myslím, že to jsou spojené nádoby," myslí si zpěvačka.

Bartošová nedávno přijala účinkování ve slovenském pořadu Let´s Dance, takže ji hned po udílení cen čekala dlouhá cesta do Bratislavy - mimochodem přijela nad ránem. Svého rozhodnutí ale nelituje a účast v soutěži si pochvaluje. "Po českém turné, kde jsem hodně tancovala, jsem si řekla, že už jsem stará a chci prostě mít klid, takže jsem slovenské turné absolvovala bez tanečků, měla jsem akorát za sebou tanečníky. Říkala jsem si, že je to báječné, že už budu mít klid. Ale dostala jsem nabídku na Let´s Dance, samozřejmě mě to chytlo a už v tom jedu zas. Takže prostě dřu a zase se dostávám do formy. Stojím rovněji, nehrbím se jako dřív, jako ženská si připadám báječně a společenský tanec bych doporučila každé ženě," tvrdí.

Zpěvačka kvůli soutěži vypustila veškeré další aktivity, aby se mohla věnovat synovi Arturovi a manželovi. Podle svých slov je i díky tanci šťastná. "Dává mi to sebevědomí a fyzickou kondici, která je důležitá pro psychickou kondici, takže se po všech stránkách cítím líp. Nebere mi to nic, protože mě to baví, je to takový můj nový koníček," prozradila Bartošová, která v odvážných zlatavých šatech působila velice štíhle.

Spekulacím o tom, že by držela drastické diety pod dohledem svého manžela, se ale bránila. "Jirka mi nic neordinoval, mám svého dlouholetého trenéra. Když se potřebuju dostat do formy, naordinuje mi určitá pravidla životosprávy, která musím dodržovat, a dostatek spánku, musím jít každé dvě hodiny aspoň něco malého. Takže sebou pořád vozím krabičky s jídlem, pořád jím a paradoxně hubnu," usmívala se.

Svou radost z manželčina úspěchu neskrýval ani Jiří Pomeje. Podle svých slov sice v Ivetino vítězství doufal, i tak pro něj ale bylo takovým překvapením, že si pro svoji lásku ani nepřipravil žádný dárek. "Člověk vždycky věří, věřil jsem, ale po patnácti letech nadvlády Lucie Bílé asi nikdo nečekal, že zvítězí Iveta Bartošová. Jsem rád, že i když se píše, co se píše, tak na ni fanoušci nezapomněli. Jaem šťastný, Artur taky, a máme pro ni jediné překvapení, že jedeme do Bratislavy na Let´s Dance a my jsme si s Arturem řekli, že se za odměnu stavíme u Devíti křížů, kde si dáme něco dobrýho a máma zas bude mít vodu a zeleninu," dodal na závěr se smíchem Jiří Pomeje.