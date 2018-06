Zpěvačka poprvé ukázala svého syna

René-Charles se narodil císařským řezem 25. ledna v jednu hodinu ráno v Palm Beach na Floridě.

Dionová, která si vzala za muže svého manažera, 58letého Angélila, se snažila mnoho let přijít do jiného stavu. Loni se manželé rozhodli k oplodnění in vitro. Nedávno sdělila, že svému synovi by jednou ráda stejným způsobem pořídila sourozence.

Ve frankofonním Quebeku narozená hvězda se proslavila například písní "My Heart Will Go On" z filmu "Titanic". Hudební kariéru přerušila za velké pozornosti médií 1. ledna 2000, aby se věnovala tehdy nemocnému manželovi a "založila rodinu". Na scénu se chce vrátit, až bude chlapci nejméně 12 nebo 18 měsíců.