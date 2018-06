Trapas Pixie Lott na červeném koberci, zpěvačka měla neoholené podpaží

"Jejda...přistihli jste mě mezi voskováním, ha ha ha," napsala Lott na Twitteru, když se fotky z červeného koberce objevily na veřejnosti.

Všichni se totiž zaměřili hlavně na neupravené podpaží zpěvačky, která se proslavila písní Mama Do (Uh Oh, Uh Oh).

Stejné módní faux pas se v minulosti nevyhnulo ani takové hvězdě jakou je herečka Julia Robertsová. V roce 1999 se na premiéře filmu Notting Hill objevila v červených šatech bez rukávů. Když však zvedla ruku, odhalila chlupaté podpaží. To ukázala také předloni na havajské pláži, kde byla herečka na dovolené.

Další milovnicí přirozenosti je patrně herečka Mo´Nique, která všechny šokovala v roce 2010 na předávání Zlatých glóbů. Když si povytáhla sukni, se smíchem ukázala své chlupaté nohy (více zde).