Zpěvačka z Bídníků probudila přítele z kómatu písní

Příběh jako z telenovely začal v květnu, kdy měl přítel muzikálové zpěvačky autonehodu, po níž upadl do kómatu. Petra Peterová, která v Bídnících alternuje Kateřinu Brožovou a Jitku Čvančarovou, byla zdrcená, přesto zvládala představení profesionálně. Diváci ale mohli často vidět ve smutných scénách na její tváři pravé slzy.

Lékaři jejímu partnerovi nedávali velké šance. Petře poradili, aby stimulovala jeho mozek vůněmi jídel, které má rád, nebo hlasy kamarádů a přátel, jejichž vzkazy si Peterová nahrávala na diktafon. Dokonce mu složila píseň. To vše pomohlo Petrovi k probuzení.

"S kamarádem z konzervatoře jsme Péťovi složili písničku, ve které se zpívá, jak je pro mne důležité se vedle něj probouzet, co pro mne znamená a tak podobně a pustila jsem mu ji. On se najednou zvednul z postele a řekl: Miluju tě. Tedy spíš zašeptal, měl tracheotomií porušené hlasivky. A pak už se ptal, kde je a co se stalo," popsala Peterová.

"Odpověděla jsem, že je v nemocnici a že je po autonehodě. Reagoval tak, že to musím zavolat hned tatínkovi. Vůbec netušil, že uběhly už tři měsíce," dodala.

Její přítel za tři měsíce v kómatu zhubl na 45 kilogramů. Nyní už začíná přibírat a díky rehabilitacím dělá velké pokroky. "Chodí sice zatím jen s pomocí chodítka, špatně mluví a s obtížemi hýbe levou rukou, kterou měl zlomenou, ale už nám ho pouštějí na víkendy domů, tak je to o moc veselejší," raduje se zpěvačka.

Největší radost měla z toho, že ji přítel po probuzení poznal. Dokonce prý už v kómatu vnímal, když seděla u jeho lůžka. Jejich vztah je teď ještě hlubší.

"Péťa se dosud tak trochu bránil svatbě, teď tvrdí, že až se vyléčí, tak si mě vezme," uzavírá šťastně Petra.