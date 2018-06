Lounová bude akrobatkou i na venkovních koncertech, o zdraví se nebojí

"Baví mě publikum občas pozlobit tak, že se o mě bojí," smála se zpěvačka, která se v posledních měsících vypracovala na slušnou akrobatku. Pro křest své desky připravila show, při níž doslova létala a předváděla prvky hodné Cirque du Soleil. Ve výškách se jí zalíbilo natolik, že se do podobných kousků pouští i na venkovních koncertech.

Olga Lounová na křtu své desky

"Napadlo mě to na posledním koncertu, protože jsem neviděla úplně dozadu. Rozhodla jsem se tedy vyšplhat pár příček a když už jsem tam byla, vylezla jsem až nahoru na konstrukci nad pódiem, která je dost vysoko. Přeručkovala jsem doprostřed a dělala tam různé kousky," řekla Lounová. O své zdraví prý strach neměla.

"Zeptala jsem se, kolik to unese a oni říkali, že 300 kilo, tak jsem se nebála. Když jsou diváci empatičtí a nadšení, tak jsem ochotná se jim rozdat a jim se to líbilo," řekla zpěvačka a herečka, která teď žije hlavně prací. Od rozchodu s Xindlem X je stále sama.

"Nejsem zamilovaná. Maximálně do muziky a své rodiny," svěřila se. City teď projevuje jen před kamerou. "Právě natáčím film, ale nemůžu o tom nic prozradit. Snad jen to, že tam hraju hlavní ženskou roli a je to tentokrát taková snová zamilovaná žena," uvedla Lounová.

Na filmový festival do Karlových Varů přijela přímo z natáčení a nejvíc se těšila na filmy. Nechala se ale zlákat i na jeden z večírků, protože na něm vystoupil její oblíbený muzikant David Koller a zahrál hity skupiny Lucie. "To jsou první písničky, které jsem se naučila na kytaru," prozradila zpěvačka.

Kromě Kollera zahráli na party RWE taky Monkey Business nebo Miro Žbirka. Mezi hosty byl i herec Josef Abrhám, který přijel do Varů představit snímek Václava Havla Odcházení, v němž hraje hlavní roli.