Zpěvačka Nosková je po proměně. Nechci dělat ostudu dceři, říká

Do parády si Michaelu Noskovou vzali odborníci z jednoho pražského salonu, vše měl navíc pod palcem stylista Kája Pavlíček. "Na začátku to byla barva vlasů, pak střih a nakonec si mě vzal do parády právě Kája, který mě nalíčil. A musím říct, že skvěle," líčí někdejší finalistka SuperStar, která po proměně byla v sedmém nebi.

Michaela Nosková v salonu krásy

"Byla jsem úplně nadšená. Připadala jsem si, jako kdybych měla fotit nějakou reklamu. Byla to bomba," dodala šťastně.

Pro celkovou změnu image měla Míša i další důvody: kromě chystané desce to byla i častá kritika módních agentek. I Iva Lecká, která hodnotí šatních slavných pro Revue iDNES.cz, ji nezřídka zkritizovala.

Michaela Nosková před proměnou. Na snímku vpravo je i s manželem Janem.

"Přiznám se, že mě to občas mrzelo, ale nějak jsem si to k srdci moc nebrala. Vždycky jsem si říkala, že je mi to jedno a že si budu nosit co chci, ale je pravda, že když už se člověk chce nějak veřejně prezentovat, měl by brát v potaz i tuto stránku. Neříkám, že budu teď vyladěná módní ikona, ale spíš si chci najít svůj příjemný styl, ve kterém se budu cítit dobře." Změní tedy kompletně šatník? "To je další fáze, kterou musím v nejbližší době podstoupit. Změna šatníku... No, to mě trochu děsí," přiznává.

Michaelu Noskovou ale nyní zaměstnává hlavně dcera Eliška, kterou s sebou vzala i do salonu krásy. Jelikož zrovna spala, maminka ji vychvalovala do nebes. "Když spí, je to andílek. Ale když se probudí, to je pak slušnej ďáblík," směje se. "Já si to užívám moc. Eliška je prostě úžasná. Spí v noci šest hodin v kuse. A Honza (manžel) to zvládá skvěle. Prozatím nám to vychází tak, že jsem s Eliškou téměř pořád oba nebo se prostřídáme. Ale časový harmonogram díky Honzovi zvládáme na jedničku."

Zpěvačku navíc těší, že je po porodu opět na své váze. Dokonce i pod ní. "S váhou jsem o asi dvě kila míň než před otěhotněním. Zhubla jsem to všechno zpátky a ani jsem se naštěstí nemusela moc snažit. Ale už zase pomalu začínám chodit poctivě do fitka, abych zpevnila bříško a zadek. Přece jen to tělo není samozpevňovací," dodala Michaela Nosková.

Líbí se vám proměna Michaely Noskové?