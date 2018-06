Zpěvačka Natalie Imbruglia zase pije

13:41 , aktualizováno 13:41

Není to dlouho, co se úspěšná australská zpěvačka Natalie Imbruglia rozhodla nadobro přestat s alkoholem. „Už se pití ani nedotknu! Zaplatila jsem si ty nejlepší odvykací terapie a věřím, že jsem nad démonem zvaným alkohol zvítězila. Alkohol je pro každého cesta do pekel,“ říkala ještě před půl rokem Natalie. Jak se ovšem zdá, brána do pekel se v jejím případě opět otevřela.