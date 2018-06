Zpěvačka Míša Nosková je těhotná

"Délka vztahu není vždycky rozhodující pro to, aby to páru fungovalo. My se máme rádi, chtěli jsme si užívat jeden druhého, ale s miminkem na to budeme tři," dodala Nosková, která si po vánočních zásnubách naplánovala s partnerem i svatbu.

Obřad proběhne 8. července na zámku v Náchodě. "Dostala jsem krásný zásnubní prsten. Honza je skvělý kluk a padli jsme si do oka hned na první pohled. Krátce poté jsme spolu i bydleli. Jo a ví o mně samozřejmě všechno," vysvětluje šestadvacetiletá zpěvačka.

VIDEO: Nosková se připravuje na svatbu. Chci výstřih až po pupek, říká

V pracovním procesu zatím nehodlá ubírat. Jak tvrdí, bude pracovat na maximum, jak to jen půjde. "V muzikálu Děti ráje mi vyšli maximálně vstříc, pokud všechno půjde hladce, odehraju představení do konce června," upřesňuje rodačka z Brna a bývalá hvězda soutěže SuperStar.