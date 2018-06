Zpěvačka Gemrotová po plastice prsou nafotila sexy snímky s modelkou

Zpěvačka muzikálu Fantom opery Michaela Gemrotová předvedla své křivky na ostrově Grand Canaria. A aby se prý cítila při focení uvolněně, přizval fotograf Jan Tůma před objektiv i ostřílenou finalistku České Miss 2010 Kateřinu Votavovou.

„V jednu chvíli jsme si dělaly legraci, jestli nás neangažovali na kalendář pro lesby, ale dopadlo to super. Právě tyhle fotky patří k mým nejoblíbenějším. Co se týče náročnosti, asi nejtěžší bylo focení se stádem ovcí. Nechtěly pózovat,“ dodala se smíchem Gemrotová, která byla oproti Votavové trochu v nevýhodě, protože před objektivem coby modelka stála poprvé.

„Byla jsem hodně překvapená a vzala jsem to jako výzvu. Jsem z výsledku nadšená. Hodně jsem byla na začátku focení nejistá, i proto, že jsem fotila s ostřílenou modelkou a pro mě to bylo zcela něco nového. Zdravou trému mám i před každým vystoupením, před Fantomem, ale tady to bylo něco zcela jiného,“ přiznává zpěvačka.

Kateřina Votavová se naopak cítí před objektivem jako ryba ve vodě. „Kalendáře fotím velmi často, což mě moc těší. Tento je obzvlášť skvělý v tom, že je volně prodejný, takže nebudeme s Míšou viset jen vyvoleným v kalendáři,“ dodala modelka.