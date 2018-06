Zpěvačka Mariah Careyová se zhroutila

"Mariah Careyová byla hospitalizována pro extrémní vyčerpání po tom, co se jí podařilo zdárně dokončit dva nové filmy Glitter a Wise Girls, a zároveň v průběhu tohoto natáčení napsala, nahrála a uvedla do produkce nové album. Tím je jedinečný soudtrack k filmu Glitter," uvedla krátce mluvčí. Ačkoli nepopírala tvrzení novinářů, že již v minulých týdnech Mariah podléhala komplikacím a tak se podrobila několika vyšetřením, striktně zamítla prozradit další podrobnosti.

Přitom tomu nejsou ještě ani dva měsíce, co se Mariah Careyová dala slyšet, že je plná energie a schopná ve dne v noci nepřetržitě pracovat. Novináři se na ni tehdy zaměřili a mluvili doslova o ženě s nadlidskou vitalitou. Svět oběhlo několik nezajímavých článků o tom, jak se mladá hvězda prohání nočním Hollywooddem a nutí své spolupracovníky pracovat bez přestávky.

Desítky miliónů hudebních nosičů má na svém kontě vždy energická a usměvavá Mariah Careyová. Ve svých jednatřiceti letech se těší velké popularitě s občasnými výkyvy oblíbenosti, a snad i proto se vždy s chutí pouští do nové práce. Před několika dny se zúčastnila v Londýně propagace svého nového alba Glitter. Přestože žije v New Yorku, byla po kolapsu patrně převezena na některé z vybraných britských sanatorií.

Ještě než nositelka ocenění Grammy ve víru euforie z vlastní pracovitosti zcela zkolabovala, stačila na vlastních internetových stránkách zanechat vzkaz pro fanoušky. "Na otázku, co bych v této chvíli nejraději dělala, odpovím, že si velice ráda beru malou pauzu po několik příštích dní, abych se zase jednou vyspala, aniž mě bude ze sna strašit nedokončená práce z natáčení," napsala na úvod Mariah. "Všechno, co opravdu chci, je mít čas jen pro sebe a to je taky to, co bych v první řadě měla hned udělat. Neznamená to, že jsem zničená prací, ale jen potřebuju trochu odpočinku."

Nedlouho po tom, co se objevil text na oficiálních zpěvaččiných webových stránkách, rozhodli se blízcí spolupracovníci popové hvězdy její prohlášení pro fanoušky stáhnout. Tisková mluvčí Cindi Bergerová pracující pro Mariah v New Yorku to okomentovala: "Byla už zřejmě příliš vyčerpaná a psala nesrozumitelně."

Další zprávou deroucí se na povrch pozornosti světových médií je odmítnutí účasti na vystoupení v několika show příštích dnů, které měla Mariah Careyová absolvovat. Mimo jiné se to týká též slavnostních oslav 20. výročí založení hudební stanice MTV. Popová hvězda, která neměla na akci chybět, přislíbila účast až na party konané prvního srpna.