Zpěvačka Mariah Carey: ráda ukazuje svou sexy postavu

K popularitě jí může pomoci i nový videoklip k singlu I Stay in Love, v němž hraje zpěvačku luxusního podniku v Las Vegas. Většinu času stráví zpěvem ve vše odhalujícím oblečku a rozhodně má co ukázat.

Mariah I Stay in Love

Kromě hudby se Mariah vrhla i do natáčení filmů. Opět se objeví na velkém plátně. Po propadáku z roku 2001 jménem Glitter si zahraje v dramatické road movie Tennessee. Ve filmu ztvárnila zpěvačku Krystal, jejíž naděje na hvězdnou kariéru se utopila ve špatném manželství. Premiéru bude mít snímek v prosinci letošního roku.



Mariah Carey na halloweenské party coby sexy hasička

Svou sexy postavu Mariah ukázala i na nedávné halloweenské party, kterou pořádala se svým manželem Nickem Cannonem. Oba byli převlečeni za hasiče. Osmatřicetiletá zpěvačka na sobě měla jen malé červené prádélko, minisukni, podvazkový pás a hasičskou čepici.



Mariah Carey s manželem Nickem Cannonem

Na party manželé oslavili i jejich šest měsíců trvající vztah. Brali se tajně letos v květnu na Bahamách jen v okruhu nejbližších přátel. Mariah navíc nyní prozradila pořádnou pikantnost z jejich vztahu. První sex prý totiž měli až o svatební noci. "Chtěli jsme to tak oba. Byl to skutečně zvláštní pocit čekat na tu chvíli, kdy se to stane," řekla Carey, která si Nicka vzala po dvouměsíční známosti.