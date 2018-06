Zpěvačka Malá truchlí, tragicky jí zemřel synovec

"Nemůžu tomu pořád věřit a těžko se mi o tom mluví. Jak slyším jméno Honza, brečím. Byl to mladý člověk, pozitivní, veselý a hlavně měl šestiletou holčičku. Navíc se těšil do práce, kterou v Chebu po dlouhé době sehnal. Osudným se mu stalo, že to šel oslavit na místní diskotéku. Když se vracel, upadl na silnici, a když se zvedal, smetl ho taxikář. Tomu už ovšem policisté prokázali, že se nevěnoval řízení a jel víc než padesát, tak asi bude soud. Co se ale děje se mnou, nevím, mám velké bolesti břicha a bojím se nejhoršího," líčí Malá.

Čerstvá rodinná tragédie není v životě zpěvačky jediná. Její otec spáchal ve čtyřiceti letech sebevraždu, otrávil se plynem. Maminka jí umřela v šestapadesáti letech na rakovinu tlustého střeva a před osmi lety přišla o třiatřicetiletou sestru. "Zabili ji doktoři, při laparoskopii jí špatně sešili střevo, takže jí způsobili neprůchodnost střev," tvrdí zpěvačka.

Potřebuju se zbavit kletby

Tragédiím, které se na její rodinu valí jako lavina, chce už definitivně zabránit. Pomoc se chystá vyhledat u faráře. "Musím zachránit zbytek rodiny, nebezpečně mi ubývá. Potřebuju, abychom šli všichni, mé dvě sestry a dva bratři, k farářovi, aby nás posvětil vodou. Jestli nás někdo proklel, tak ať nás té kletby zbaví. A uděláme mši za mého synovce," říká Malá.

Na nohou ji drží její dcera Magdalénka a práce. Momentálně se upnula na organizování benefičního koncertu ve prospěch matek s dětmi s názvem Srdeční záležitosti, na kterém vystoupí kromě ní například Bára Basiková, Petr Janda nebo Daniel Hůlka. Konat se bude 27. října v Divadle Hybernia.