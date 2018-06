Zpěvačka Macy Grayová krade

Teď už je podle Macy těžké přestat. "Této neřesti se už prostě nemůžu zbavit. Nepomáhá už mi ani to, že mě může kdokoli nachytat," uvedla Macy v rozhovoru.

Macy Grayová se stala velmi úspěšnou zpěvačkou. První singl Grayové I Try ovšem nechtěla původně hrát žádná rozhlasová stanice v Británii s odůvodněním, že je to příliš stará hudba. Když písnička přece jen prorazila a následně se debutového alba On How Life Is prodalo sedm milionů kusů, ozývaly se ze všech stran hlasy o svěžím větru a moderním přístupu.

Asi žádná zpěvačka nebyla v minulosti přirovnána k tolika uznávaným veličinám a zároveň zdánlivě degradována prapodivnými charakteristikami svého hlasu.