Zpěvačka Linda Perry se zasnoubila s herečkou ze seriálu Roseanne

Bývalá zpěvačka skupiny 4 Non Blondes prý požádala Gilbertovou o ruku s velkou parádou. Pozvala ji do parku, kde už čekala dechová kapela a kytarista a dohromady zahráli píseň Love Song od skupiny The Cure.

Navíc měli trička s písmeny, která dohromady dávala větu: "Vezmeš si mě?" K žádosti o ruku pozvala zpěvačka také jejich matky a blízké přátele.

Gilbertová pak ve svém pořadu popsala tuto událost jako "nejúžasnější žádost o ruku všech dob".

Sara Gilbertová poprvé promluvila veřejně o své sexuální orientaci v roce 2010. Tehdy chodila s televizní producentkou Allison Adlerovou už devět let. Spolu vychovávaly dvě děti - osmiletého syna Leviho, kterého porodila Adlerová, a pětiletou dceru Sawyer, kterou porodila Gilbertová. Rozešly se v roce 2011 a ještě toho roku herečka začala chodit s Lindou Perry.