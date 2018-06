Zpěvačka Lily Allenová pózovala nahá, tentokrát úmyslně

Lily Allenová se objeví nejen na titulní straně časopisu, uvnitř má hned několik fotek. Celé focení se odehrávalo v hotelu Ritz v Paříži a zachycuje Lily Allenovou tak, jak ji ještě fanoušci neznají.

Na stylingu focení se navíc podílela zpěvaččina kamarádka, topmodelka Kate Mossová. Soubor obsahuje dvě barevné fotky, na kterých Allenová odhaluje své vnady. Na jedné z nich zakrývá bradavky rukama, na druhé s nevinným výrazem a králičíma ušima na hlavě pózuje už odhalená. Černobílé fotky ukazují zpěvačku zahalenou v ručníku, v legrační chlupaté masce medvěda i na rozesmáté momentce v černém tričku.

Odhalit se před fotografem nečinilo tmavovlasé zpěvačce žádný problém, již v minulosti totiž svůj hrudník předvedla celému světu. Naposledy se tak stalo před několika týdny během natáčení nového klipu, kdy zpěvačku zradily večerní metalické šaty se zavazováním za krk.

Když si mezi jednotlivými scénami dala kuřáckou pauzu a zvedla ruce do výšky, neposlušné šaty se posunuly a Allenové vykoukla i bradavka. Podobnými nehodami je ale kontroverzní zpěvačka proslulá a svůj hrudník neodhalila veřejnosti poprvé. Neváhala si stáhnout vršek plavek na dovolené v Karibiku nebo ve Francii a svoje vnady předvedla i v centru Londýna. Stačilo k tomu volné bílé tričko a absence spodního prádla a fanoušci zpěvačky v londýnské ulici si přišli na své.

Pro Lily Allenovou je rok 2009 podle jejích slov jejím rokem. Po životních pádech, kterými si prošla, se zdá, že začíná opět nacházet ztracenou rovnováhu. V minulém roce totiž zpěvačka přišla o dítě, které čekala se svým bývalým přítelem a členem Chemical Brothers Edem Simonsem, a její televizní show na BBC3 Lily Allenová a přátelé pro všeobecný nezájem neuspěla. Když se s ní navíc její přítel rozešel, mladá hvězda své nezdary nezvládla, předávkovala se a pokusila se o sebevraždu. Po měsíčním pobytu na psychiatrické klinice se ale opět vrhla do natáčení a vydala album It´s Not Me, It´s You, které slaví úspěch.