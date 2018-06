Zpěvačka Lily Allen je v jiném stavu. Jsem nadšená, říká

Oznámení přišlo poté, co pětadvacetiletá Allen na radu lékařů zrušila v červnu vystoupení na festivalu Benicassim ve Španělsku a podle britských listů přestala kouřit a vyhýbá se alkoholu.

S dvaatřicetiletým Cooperem, který má stavební a dekoratérskou firmu, chodí od loňského léta. "Sam a já čekáme naše první dítě a je samo sebou, že jsme naprosto nadšení," uvedla v prohlášení Allen, která je ve třetím měsíci těhotenství.

Lily Allen a její partner Sam Cooper

Její mluvčí uvedl, že podle plánu vystoupí v neděli na festivalu Big Chill. Zatím není jasné, zda bude v září zpívat na koncertě s rockovou skupinou Muse.

Lily Allen byla těhotná už v roce 2008 s Edem Simonsem z dua Chemical Brothers. Dva týdny po oznámení ale potratila.

Allen má na kontě řadu hitů, včetně písniček Smile, The Fear či Fuck You, které často vycházejí z jejích vztahů. Debutového alba Alright, Still se prodalo na 2,6 milionu exemplářů. Druhé CD It's Not Me, It's You jí přineslo další hity a tři prestižní autorské ceny Ivora Novella.

Příští týden představí na Vintage festivalu v Goodwoodu značku retro módy Lucy In Disguise, kterou připravila se svou starší sestrou Sarah Owenovou.