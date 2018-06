Zpěvačka Leona Lewis dostala facku během své autogramiády

Policie zatkla v knihkupectví na Picadilly Circus muže, který ji napadl při podepisování její autobiografické knihy Dreams. Zpěvačka nepotřebovala lékařské ošetření, ale odcházela z londýnského knihkupectví silně otřesena a s pláčem.

"Můj bratr to celé viděl. Ten muž prostě přišel s knihou, ona ji podepsala a když se na něj podívala, tak ji udeřil," řekl BBC očitý svědek. Jiný svědek podle serveru mail.online tvrdí, že slyšel útočníka křičet, že zpěvačku miluje a ona na něj ječela "Já tebe ne!"

Mluvčí Lewis řekl, že zpěvačka podepisovala svou knihu asi hodinu a půl v dobré náladě než muž přišel a napadl ji. Autogramiáda byla okamžitě přerušena. "Utekla s rukou na na oku. Ochranka na muže skočila a on se pořád jen smál, připadalo mu to legrační," řekl BBC svědek celého incidentu.

"Okamžitě jsme zavolali policii. Leona byla otřesena a omlouvá se fanouškům, že nedokončila autogramiádu," uvedl mluvčí zpěvačky.

Knihkupectví prohlašuje, že dává velký důraz na bezpečnost během autogramiád a tohle byl první incident tohoto typu, který se tam kdy odehrál. "Děkujeme Leoně za profesionalitu a velmi nás mrzí, že se celá akce tak pokazila pro ni i pro její fanoušky, kteří stáli ve frontě od brzkých ranních hodin," prohlásil zástupce knihkupectví.

Leona musela ten večer kvůli oteklému obličeji zrušit své vystoupení v pořadu The One Show na BBC.

Zpěvačka teď pobývá především v Los Angeles, kde dokončuje své druhé album Echo, které by mělo vyjít za měsíc. Její první album Spirit se stalo nejprodávanějším britským debutem všech dob a singl A Moment Like This, který si vypůjčila od kolegyně ze soutěže American Idol Kelly Clarkson, je zapsán v Guinnessově knize rekordů jako nejrychleji prodávaná debutová skladba.