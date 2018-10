Někteří lidé nám nepřáli, říká Lenny o vztahu s Marpem

Když se na vás člověk podívá, nepřehlédne, jak celá záříte. Má na to vliv i váš přítel?

Myslím, že na tom má podíl.

Chvíli poté, co Marpo na Instagramu oznámil, že po osmnácti letech ukončil svůj vztah s manželkou a nyní tvoří pár s vámi, jste na tu samou sociální síť umístila citát, kde bylo napsáno: „Cena, kterou zaplatíte za to, když nebudete následovat své srdce, bude taková, že si to budete do konce života vyčítat.“ Řídíte se tím vždycky?

Snažím se. Ohlédnout se o deset let zpět a litovat toho, že jsem něco neudělala, je pro mě noční můrou. Jsem vychovaná tak, abych si vážila věcí, které mi do života přijdou, a nebrala je jako samozřejmost. To, že jsme se s Otou potkali a za jakých okolností - kdy to bylo, jsme nemohli říct - a teď spolu dva svobodní lidé tvoří pár, asi mělo nějaký důvod.

Je pravda, že jsem krátce před tím měla pětiletý vztah, a protože vše nebylo úplně vyřešené, vedly všechny cesty k tomu, aby nám někteří lidé nepřáli. Některým médiím jsme tím vyloženě udělali radost. Pravdou ale je, že to, co se doopravdy stalo a jak se to stalo, víme jenom my dva a lidé nám blízcí. A to nejdůležitější na tom je, že se mezi námi jedná o typ autentické lásky, a kdybychom spolu měli být jen měsíc, nikdy by se mezi námi nic takového nestalo. Takže já doufám, že nám to vydrží dlouho.

Navždy?

V to doufám.

Trápila jste se tím, že se váš vztah tolik řešil?

Lhala bych, kdybych řekla, že ne. Jak jsem vychovaná v muzice a jsem citlivá, tak jsem v těchto věcech vyloženě přecitlivělá. Je tedy pravda, že jsem díky tomu všemu získala trošku hroší kůži. Člověk se totiž nějak obrní, když slyší všechny ty pichlavé poznámky, kdy se nezapomene zmínit, že je se svým ženatým přítelem. A přitom nikdo neví, jak to je, v jakém je to stadiu, jak dlouho se vůbec známe. Člověk by se v tu chvíli nejraději ospravedlnil. Přitom je to naše věc. My víme, co se stalo, a že k sobě asi patříme, když jsme si tím vším prošli a nerozdělilo nás to, což klidně mohlo. Protože ten tlak, i ze strany známých, byl obrovský. Lidé, kteří nás mají rádi, nám to ale přejí a za to jsem ráda.

Nepřejí už vám to i fanoušci?

To je pro mě veliké překvapení, jak to jeho i moji fanoušci přijali. Samozřejmě rejpalové jsou a vždycky budou, ale ti budou rýpat do všeho. Když je někdo schopný napsal o mé mámě, že vypadá po těžké nemoci příšerně, co asi napíše o mně? Takže už to takhle beru a vlastně teď můžu s čistým svědomím říct, že dnes už by mě nějaké případné ošklivé poznámky tolik nezatěžovaly. Navíc mi celá ta situace i hodně dala. Naučila jsem se nemít předsudky.

Celý velký rozhovor s Lenny najdete v týdeníku Téma.

VIDEO: Lenny: V hudebních školách chybí radost, chci to změnit Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu