Zpěvačka Lady Gaga bude ve voskové podobě v osmi muzeích

Na projektu za 2,4 milionu dolarů, tedy téměř 42 milionů korun, pracují týmy v Londýně, které vytvářejí napodobeniny tak nezapomenutelných módních výstřelků, jako je bílý kostým, který si zpěvačka letos oblékla na předávání hudebních cen Brit Awards, trikot s obrovskou purpurovou parukou, jímž šokovala v Dánsku, anebo telefonní klobouk, v němž se objevila v Londýně v televizní show.

Voskové figuríny Lady Gaga budou umístěny v muzeích Madame Tussaudové v Londýně, Amsterdamu, Berlíně, New Yorku, Hollywoodu, Las Vegas, Šanghaji a Hongkongu. To, jakou podobu které město dostane, je do poslední chvíle udržováno v tajnosti.

"Coby jeden z největších a nejmimořádnějších talentů na světě je dokonalým subjektem pro nejpočetnější rozmístění postav v historii Madame Tussaudové. Všechny styly, na nichž se pracuje, jsou 'klasickou Gagou'," uvádí muzeum v prohlášení.

Čtyřiadvacetiletá Lady Gaga, jejíž skutečné jméno je Stefani Germanottaová, poslední dva roky dominuje světu populární hudby takovými tanečními hity, jako je Bad Romance či Telephone. Stejnou ikonou je i pro uživatele internetu; její jméno patří k nejvyhledávanějším a na sociální síti Facebook má více než 20 milionů stoupenců.