Zpěvačka Kylie chce být zlodějkou

Nový film se začne natáčet okamžitě poté, co zpěvačka australského původu ukončí své pohostinské turné.Minogue dostala nabídku natáčet i v dalším filmu, který se připravuje pod názvem The Snow Queen. Zatím ovšem není veřejně známo, o čem film bude. Ví se jenom, že natáčet se bude až po dokončení filmu Guns, Money And Home Cooking.Třiatřicetiletá Kylie, která mimo jiné vystoupila při závěrečném ceremoniálu olympijských her v Sydney před rekordními čtyřmi miliardami televizních diváků, se čím dál častěji dostává do povědomí lidí nejen svými mediálně propíranými rozchody a usmiřováním se svým přítelem Jamesem Goodingem, ale především svými písněmi.