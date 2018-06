Zpěvačka, která šířila AIDS, vyvázne zřejmě jen s podmínkou

Již na začátku procesu Benaissová přiznala, že provozovala nechráněný sex, ač věděla, že je nakažena virem HIV. Osmadvacetiletá Benaissová je souzena za to, že o své nemoci neřekla třem svým sexuálním partnerům; jednoho virem HIV nakazila. Hrozilo jí až deset let vězení.

Benaissová, která měla v dospívání problémy s alkoholem a drogami a na čas skončila na ulici, je obžalována z trestného činu vážného ublížení na zdraví. Jelikož se ho údajně dopustila v 17 letech, stojí před soudem pro mladistvé. Muž, kterého nemocí AIDS údajně nakazila v roce 2004, v procesu vystupuje jako vedlejší žalobce. Také jeho právní zástupce souhlasil s podmínečným trestem.

Zpěvačka byla zatčena v dubnu 2009 krátce před vystoupením a strávila poté deset dní ve vyšetřovací vazbě. Nevládní organizace varovaly v souvislosti s jejím procesem před kriminalizací lidí nakažených AIDS.

Rozsudek by měl padnout ve čtvrtek. Začátek procesu provázel ohromný zájem médií, kvůli němuž bylo jednání přeloženo do velkého sálu darmstadtského soudu. Do něj se ale vejde jen 50 lidí, takže mnoho novinářů muselo čekat za dveřmi.