Zpěvačka Křížková si zoufá: Pletou si mě se Špinarovou

"Mnohokrát mě někdo oslovil paní Špinarová. Jeden pán mě dokonce požádal v restauraci skrze číšníka o fotografii. Přestože jsem mu ji poslala i s podpisem, poslal mi ji zpátky se vzkazem, zda by se mohla podepsat také paní Špinarová. Nechápu to, jsme tak odlišné, mám i jinou barvu vlasů. Je to ale úsměvné," líčí Křížková.

Aby si mohli fanoušci udělat v obou zpěvačkách jasno, pozvala Křížková Špinarovu jako hosta na svůj koncert. Ten se uskutečnil ve středu večer v Divadle Hybernia a Špinarová na něm zazpívala dvě písničky. Křížková představila věci ze své poslední desky Jak asi voní štěstí za doprovodu bandu Martina Kumžáka, s nímž spolupracuje již jedenáct let.

Duet se Špinarovou ovšem nepředvedla.

"Posluchači by asi chtěli slyšet nějaký ten duet, nebyl ale bohužel čas ho připravit. Máme obě hodně práce a já byla vůbec ráda, že Věrka přijala mé pozvání. Sice ještě nejsou Vánoce, ale já díky ní můžu dát svým posluchačům už předem krásný dárek."

Dárek dostala svým způsobem i Křížková. O její koncert byl totiž velký zájem a až na posledních pár míst byl vyprodaný. "Těší mne, že je zájem také o těžší muziku, šansony a podobně," svěřila se zpěvačka. Ještě jeden vánoční dárek pak svým fandům naservíruje 6. prosince v podobě vánočního matiné v Divadle Na zábradlí.