Plastické chirurgii se vyhýbám jako moru, tvrdí Kim Wilde

V černém saku, kravatě a úzkých džínech by zpěvačce jen málokdo hádal 57 let. Kim Wilde si zachovává vizáž rockové rebelky. V show Lorraine Kellyové představila své nové album s názvem Here Come the Aliens. Kromě záměrně rozcuchaných vlasů a minima make-upu zaujala zpěvačka hlavně svou zářivou pletí.

Zpěvačka prozradila, že během celé kariéry se vyhýbala plastické chirurgii. Za její svěží pletí je vyvážená strava a cvičení.

„Pro mě to není něco, k čemu bych směřovala. Naopak, chci se tomu vyhnout tak moc jako třeba moru!“ popsala upřímně svůj vztah k plastickým operacím. „Prostě jen chodím se psem, cvičím jógu a někdy mám trénink s trenérem. Jindy si místo toho dám cappuccino a croissant,“ prohlásila se smíchem Wilde.

Nedávno se zpěvačka pustila do turné po Velké Británii, kterým propaguje nové album. Jde o první novou nahrávku po 23 letech. Během nich zpěvačka žila normální život. Užívala si hlavně svých dvou dětí a manžela, herce Hala Fowlera (50).

„Byla jsem popstar od svých 20 let. V tak mladém věku je hodně těžké se tomu nějak postavit. Povedlo se mi to až někdy v 36. Prodávala jsem hodně nahrávek a pořád jsem lítala po celém světě. Pak bylo hezké skončit a mít děti. Měla jsem konečně něco normálního,“ dodala.