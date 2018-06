Zpěvačka Katy Perry se v Indii provdala za herce Russella Branda

Šestidenní svatební oslavy v luxusním letovisku Sher Bagh zahájil hinduistický obřad, který vedl místní kněz. Místo, kde Brand údajně loni požádal Katy Perry o ruku, bylo podle agentury AP osvětleno mnoha barevnými světly a květinovými girlandami, snoubenci, stejně jako většina svatebních hostů, prý na ceremonii oblékli tradiční indické šaty.

Katy Perry zahalená v sárí měla navíc jako typická indická nevěsta na rukou a nohou ornamenty namalované přírodním barvivem henou.

Svatební průvod tvořilo podle indické tiskové agentury Press Trust of India 21 velbloudů, slonů a koní. Doprovázeli ho i tradiční indičtí tanečníci a hudebníci.

Soukromí účastníkům během obřadu zajišťovala soukromá bezpečnostní služba, která se o jejich bezpečnost stará i v hotelích.

Fotografové ani novináři neměli obecně do letoviska přístup. Dvojice poskytla exkluzivní právo na informování o svatbě pouze časopisu The London Magazine, takže i při příletu do Indie si Katy Perry zakrývala obličej kabátem, aby neunikl ven žádný její snímek.

Nastávající manželé chtěli podrobnosti o svém sňatku co nejvíce utajit a rozesílali svatební oznámení, na němž bylo uvedeno pouze to, že se svatba koná v Indii a oslavy budou trvat týden. Přesto se podle agentury Reuters na místo dostavilo na 80 zahraničních reportérů včetně 15 britských fotografů, kteří bojovali o místo pro své fotoaparáty před vstupem do svatebního komplexu.