Zpěvačka Karolína Ruppert: Po chemoterapii jsem téměř nemohla zpívat

"Zpívám opravdu odmala. První nahrávku mi nahrál táta na kotoučový magnetofon. Je z doby, když mi byly, tuším, tři čtyři roky. Profesionálně zpívám od jedenácti let. Chodila jsem na sólový zpěv a zároveň zpívala ve sborech," řekla iDNES.cz Karolína Ruppert, která měla první kapelu v osmnácti letech. Přestože zpěvačka později "ochutnala" i muzikál, zpívání s kapelou ji baví nejvíc.

Pauza kvůli nemoci

"V tuto chvíli stále nejsem úplně zpátky ve formě. Rok jsem téměř nezpívala. Ještě docházím na biochemoterapie a stále se cítím hodně unavená. Někdy prospím i celý den, což mě nijak netěší, ale tělo si to žádá, tak se ho snažím poslouchat. Takže v tuto chvíli hodně odpočívám a pomalu začínám opět normálně žít. Plánů mám spousty a doufám, že brzy budu opět vystupovat pravidelně. Ráda bych vydala svoje CD. A pak, nejlépe, měla diář plný koncertů," míní bývalá manželka zpěváka Matěje Rupperta ze skupiny Monkey Business.

"Ve volných chvílích, kdy se cítím dobře, domlouvám kapele The Tap Tap koncerty a společně připravujeme celostátní benefiční akci Koncert proti konci světa, která se uskuteční 20. prosince, a teď na ni sháníme sponzory a partnery."



Karolína Ruppert po chemoterapii přišla o vlasy. S fotografkou Pavlínou Jarošovou nafotila sérii snímků.

"Mám dny, kdy se cítím dobře a jsem plná energie. Doufám, že jich bude čím dál víc," prohlásila Karolína, která jednu chvíli nebyla schopna zpívat téměř vůbec.

"Měla jsem rozsah tak tři tóny. Byla jsem moc vyčerpaná a musím říct, že pro zpěvačku asi není horší pocit než ten, že si nemůže zazpívat."

Karolína věří, že i díky tomu, čím si prošla, konečně odhodí trému, která ji vždy jen blokuje a nedovolí zpívat naplno, a že si bude zpívání užívat ještě víc, než tomu bylo dosud. Podle zpěvačky právě strach z neúspěchu mnohé zbytečně brzdí.

"Kdo určuje, co je dobré? Pokora a soudnost určitě musí být, ale pokud jde zpívání čistě zevnitř, bez zmiňovaných obav, tak je to, podle mě, nejvíc."

Rada pro ženy

"Ženy by měly víc vnímat a poslouchat své tělo, intuici a neměly by jen slepě věřit doktorům a na každý neduh jen pojídat prášky. Jakmile ale zjistí, že něco je jinak, že cítí bulku nebo i jinou změnu, měly by se okamžitě samy objednat a zajít na vyšetření do specializovaného pracoviště," tvrdí zpěvačka.

"Spoléhat na to, že jsme moc mladé, že to za nás udělá gynekolog nebo jiný doktor, se nemusí vždy vyplatit. Může jít opravdu o dny. U rakoviny hraje čas, kdy se případný nádor odhalí, velmi důležitou roli a může být, bez přehánění, otázkou života a smrti. Také bych jim poradila, aby se tolik nestresovaly, uměly odpočívat, měly se rády a víc vnímaly samy sebe a neupřednostňovaly pořád jen to, co potřebují děti, manžel, přítel a podobně," řekla Karolína. Zastává i názor, že za každou nemocí je nějaká příčina a kromě klasické léčby je dobré jít právě po tom, co tu či onu nemoc způsobilo.

Karolína v soutěži

Zpěvačka dlouho zvažovala, ale nakonec se rozhodla přihlásit do soutěže Hlas ČeskoSlovenska.

"Doporučilo mi to 9 z 10 kamarádů. Hodně a opravdu velmi dlouho jsem váhala. Různě jsem se radila s přáteli, s rodinou a ve finále se rozhodla do soutěže jít, protože jsem si říkala, že po roční pauze by mě to mohlo 'nakopnout'. Musím říct, že jsem nikdy na pódiu neměla tak úžasný zvuk, jako jsem měla v soutěži. Navíc pánové muzikanti, kteří nás doprovázeli, byli naprosto skvělí," dodala Karolína.