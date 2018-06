Zpěvačka Kamila Nývltová kvůli roli zhubla 20 kilo, málem to přehnala

"Bylo mi řečeno, že budu hrát hlavní roli, když zhubnu. Z toho jsem byla na nervy. Se ženou to samozřejmě něco udělá, když se cítila v pohodě a najednou jí někdo řekl, že je tlustá a že se sebou musí něco dělat. Tak jsem zhubla, byla jsem šťastná, že to jde dolů, ale bylo mi řečeno, že je to pořád málo. Takže jsem pořád hubla, hubla, hubla, a pak už jsem měla i období, kdy to bylo víc," říká Nývltová.

Přátelé a rodina ji začali upozorňovat, že by s hubnutím měla přestat. Naštěstí si to včas uvědomila i sama. "Zpěvák to pozná. Když jde na vystoupení, tak nemá tu sílu, ten hlas potřebuje brát z něčeho energii a to je to jídlo. Takže jsem se cítila unavená a řekla jsem si, že rozhodně nechci dojít do anorexie," říká zpěvačka.

Když měla dole skoro 20 kilo, s dalším shazováním přestala a nyní si váhu udržuje především cvičením a zdravou stravou. "Jídlo si užívám. Samozřejmě se necpu v deset večer pizzou nebo řízky, ale neříkám, že neudělám výjimku. Když jdeme na návštěvu, tak si tam klidně dám v jedenáct večer třeba dort nebo smažák a miluji třeba špekáčky na ohni. Přes týden se necpu a ráda si vařím zdravější jídla," říká Nývltová a doporučuje všem, aby se hlavně jídlem nestresovali.

Díky tomu, že teď kypí zdravím, rozhodla se zpěvačka pomoci i druhým a spolu s kolegyní Bagárovou a modelkou Veronikou Procházkovou šly do Thomayerovy nemocnice darovat krev v rámci dobročinného projektu Umět žít znamená umět darovat. Rády by povzbudily všechny mladé lidi, aby stejným způsobem pomohli.

Kamila Nývltová se rozhodla darovat krev.

Kampaň je uspořádaná pod záštitou Českého červeného kříže a má za cíl nalákat k darování krve 3000 nových dárců. Projekt běží od 1. května a bude symbolicky zakončen na Světový den dárcovství krve 14. června 2014. Každý dárce dostane za svůj odběr designovou náplast Nexcare a odznak ve tvaru náplasti.