Nerada se zbavuji věcí, všechno ráda střádám, přiznala Jitka Boho

Jak se těšíte na Vánoce?

Nedávno jsme s Rozárkou oslavili dva roky, takže letošní Vánoce budou zase trochu jiné. Jelikož je to malý ďáblík, předpokládám, že stromeček spadne dřív, než nějaké dárky rozbalíme. Myslím, že děti prožívají spíš to rozbalování krabic než to, co je uvnitř.

Už máte dárky nakoupené?

Pro Rozárku ještě žádný dárek nemáme. Ani to nebudeme přehánět, protože toho má docela dost. K narozeninám jsme jí pořídili dětskou kuchyňku, tak pod stromečkem budou nějaké doplňky do ní. Spíše se snažíme pořizovat dřevěné hračky, které s ní porostou a nějakým způsobem ji rozvíjí.

Budete u štědrovečerní tabule pouze vy tři?

Samozřejmě mě samotnou to bude trochu mrzet, že tam nebude celá rodina, ale z praktického hlediska to nejde moc uskutečnit. Takže budeme jen my a na Boží hod se rodina sjede a předáme si dárečky mezi sebou.

Vy jste se nedávno přestěhovali. Tento rok potřetí.

Bylo to náročné, ale zase jsme toho dali hodně pryč. Navíc i když jsme teď v baráčku, prostoru tam moc není. Nejvíc jsem protřídila právě hračky, protože moje sestra je teď těhotná a budou se jí hodit. Zní to sice jednoduše, ale já se velmi nerada zbavuji věcí a všechno ráda střádám. Co vám budu povídat, opravdu je asi lepší vyhořet než se stěhovat. Alespoň pro mě.

S manželem a dcerou jste vyrazili dělat dobré skutky a koupili dárky i cizím dětem...

Vzhledem k tomu, že máme holčičku, tak jsme si vybrali dva chlapce. Jeden si přál kytaru, a já se rozhodla mu darovat mou, kterou jsem dostala kdysi od manžela. Už ji jen podepíšeme a dáme ji pod stromeček splněných přání. A druhý kluk si přál mikrovlnou troubu, kterou jsme vybrali s Rozárkou společně.

Co vás čeká v novém roce?

Chystáme novou desku, protože máme hodně písniček. Jen musím najít čas, opřít se do toho a říct si, že čtrnáct dní nebudu dělat nic jiného, než že budu ve volném čase zavřená ve studiu. A musím to nazpívat. Vlastně teď je ta práce na mně. A pak samozřejmě ještě na manželovi, který dělá produkci a hudbu.

Máte před Vánoci víc koncertů, nebo už nepracujete a užíváte si s dcerou vánoční atmosféru?

Máme toho opravdu hodně, protože každý víkend v prosinci koncertujeme. Proto mě mrzí, že se nemůžu věnovat tomu vánočnímu šperkování domečku. Ale už teď si myslím, že to tam máme hezky zabydlené.

Provoníte váš nový dům i nějakým cukrovím?

Jelikož mám novou troubu, tak ji musím vyzkoušet. Určitě pár druhů upeču. Manžel má rád linecké. To je, myslím si, jedno z jednodušších. Pak bych ráda zkusila vanilkové rohlíčky a možná nějaké trochu jiné druhy cukroví, jako je bezlepkové a raw.