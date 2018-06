Zpěvačka Jessica Simpsonová se po půlročním vztahu zasnoubila

"Ano, jsme nadšení, že můžeme potvrdit zasnoubení," řekl mluvčí Simpsonové magazínu People.

Třicetiletá Simpsonová a o rok starší Johnson se dali dohromady letos v květnu, když je seznámil společný kamarád.

Ještě před měsícem byla Simpsonová opatrná s vyjádřením, že je pro ni Johnson ten pravý. "Nebudu to říkat, protože už jsem to jednou udělala a nechci to zase zakřiknout. V tuto chvíli je pro mě ten jediný. Jsem šťastná a jestli to, co mám teď, bude navždy, tak to beru," řekla tehdy Simpsonová, která se teď chlubí prstenem s obřím rubínem.

Jessica Simpsonová už jednou vdaná byla. Manželství se zpěvákem Nickem Lacheym vydrželo jen tři roky. Rozešli se v roce 2005.

Simpsonová oznámila zasnoubení s Johnsonem jen prát dnů poté, co média přinesla zprávu o chystaném sňatku jejího exmanžela s modelkou Vanessou Minnillovou. "Nick mi nemohl udělat větší radost," reagovala na zasnoubení Lacheyho Simpsonová.