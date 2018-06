Zpěvačka Jana Kirschner se stala maminkou, porodila holčičku

"Vše proběhlo bez problémů a rychle. Naše dcera váží 3, 755 kg a měří 53 cm. Narodila se okolo tři čtvrtě na jedenáct," uvedla dvaatřicetiletá Kirschner pro server Topky.sk.

Když se Kirschner dozvěděla o svém těhotenství, přála si nejprve chlapce. Podle SMS, kterou však těsně po porodu rozeslala svým známým, je nová maminka velmi šťastná. "Je to krásná zdravá žena," napsala Kirschner.

Těhotná Jana Kirschner na předávání cen Český slavík 2010

Poté, co se Stevens dozvěděl, že bude otcem, požádal slovenskou zpěvačku o ruku. Ta však odmítla. Později pro časopis Eva přiznala, že se měla rozhodnout jinak. Doufá však, že nešlo o poslední nabídku.

"Nemám teď pocit, že bych se hrnula do svatby, nikdy jsem je neměla ráda. Nebyla jsem nikdy jedna z těch, co si představují krásnou bílou svatbu. Myslím si, že až to přijde, uspořádáme nějakou příjemnou party s rodinou. Všechno je pro mě teď neznámé a nové, tak uvidíme," svěřila se prvorodička časopisu Eva.

S dítětem si zpěvačka dá na chvíli pracovní pauzu. Svou dceru pak bude vychovávat střídavě ve Velké Británii a na Slovensku.

Se Eddiem Stevensem se slovenská zpěvačka dala dohromady v roce 2009. Stevens se jako producent podílel na jejím novém albu Krajina Rovina.