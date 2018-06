Zpěvačka Iveta Bartošová prý podala žádost o rozvod

Problémy v manželství známé dvojice vyšly údajně najevo poté, co Bartošová odmítla společné natáčení s manželem pro televizi Prima, kde se oba měli objevit v staronovém pořadu Nikdo není dokonalý. Zpěvačka si ale dala podmínku, že v něm vystoupí sama (viz. článek o návratu pořadu Nikdo není dokonalý).

"Nezlobte se, ale nebudu nic komentovat," řekl k celé věci iDNES.cz Jiří Pomeje.

"Moc tomu nerozumím, protože ona teď skutečně nechlastá a maká. Až pochopí, že je zase sama, tu flašku si otevře znovu a bude tam, kde byla," konstatuje pro Blesk Pásek.

Iveta Bartošová a Jiří Pomeje zdaleka neřeší první manželskou krizi. Ta první vážnější se odehrála loni na podzim, kdy se někdejší producent na nějaký čas od své ženy nedobrovolně odstěhoval. Zpěvačka už tehdy uvedla, že podá žádost o rozvod.

"Kvůli synovi musím být v pohodě, a to s Jirkou nešlo. Je to pohádkář. Říkal věci, které si jenom přál, nebyly ale realizovatelné... Když jsem pochopila, že to nejde, nechala jsem to na Arturovi. Ten mi řekl: Mami, Jirku mám rád, ale udělej to. Pořád se hádáte," tvrdila loni Bartošová. Po pár týdnech ale manželství znovu urovnali a Pomeje se vrátil do zpěvaččina domu v Uhříněvsi.

Iveta Bartošová a Jiří Pomeje jsou manželé od září roku 2008, své ano si tehdy řekli na zámku Hluboká v jižních Čechách.