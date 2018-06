Zpěvačka Fergie má syna, chlapeček dostal jméno Axl Jack

"Ve čtvrtek 29. srpna se Fergie a Joshovi narodil prvorozený syn Axl Jack. Matka i syn jsou zdraví a spolu s otcem jsou štěstím bez sebe," cituje mluvčího novopečených rodičů magazín People.

Fergie těhotenství oznámila v únoru. "Josh a já a dítě jsme tři!" napsala na Twitteru.



Manželé by prý chtěli mít dvě děti a herec se prý nové role otce nemohl dočkat. "Těším se na to, že se budu věnovat naplno dítěti. Všechnu tu lásku, kterou něčemu takovému věnujete, to je na tom to úžasné, a myslím, že jsme na to oba zrovna připravení," nechal se slyšet Duhamel.

Fergie si nechala jen pár dní před porodem změnit jméno a příjmení. Narodila se jako Stacy Ann Fergusonová, ale většinu života jí říkají kolegové, přátelé i rodina Fergie. Proto si křestní jméno oficiálně změnila na Fergie a příjmení přijala po svém čtyřicetiletém manželovi, za něhož se provdala v červenci 2009. Ale až od 16. srpna 2013 je paní Duhamelovou.