Zpěvačka Farna coby Polka truchlí po zesnulém prezidentovi

"Velmi se mě to dotklo. Jsem Polka, patriotka a také to tak cítím. Poznala jsem polského prezidenta a jeho paní osobně. Setkala jsem se s nimi na Pražském hradě, když tady byli na návštěvě. Byli jsme tam na večeři za účasti prezidenta Václava Klause. Poslouchala jsem jeho proslov, který byl velmi hezký, upřímný a občas i vtipný. To je vzácné u lidí, kteří mají vysoké postavení ve státě. Byl to velmi milý člověk," řekla Farna.

Lidé na Těšínsku vnímají podle zpěvačky smrt představitelů polské elity velmi citlivě. "Žijeme v národnostní menšině... Je tam velmi smutno," řekla dívka, která studuje gymnázium v Českém Těšíně. "Zahynuli tam vysocí představitelé, ale také další lidé. Nechali po sobě rodiny. Byly tam mladé letušky... Je to strašná katastrofa. Dva dny jsem probrečela. Do školy jsem chodila v černém," dodala.

Smrt polského prezidenta vnímá Farna jako velkou ztrátu nejen pro Polsko. "Také pro celou evropskou politiku to bude mít velké následky," míní rockerka, která by prý ráda v budoucnu studovala právo a politologii. "Polsko se z toho musí vzpamatovat. Ztratilo nejdůležitější lidi ve vedení. To je pro zemi nebezpečný stav. Přeji celému státu rychlé uzdravení," řekla pohnutým hlasem.

V Polsku, kde byl vyhlášen devítidenní smutek, zrušila zpěvačka všechny koncerty plánované na tento týden. V Česku se však hudební akce s její účastí uskuteční. "Jsem Polka, mám smutek, ale fanoušci se na koncert těší, koupili si lístky a nechtěla bych je zklamat," vysvětlila.

Zúčastní se tak sobotního přenosu předávání hudebních cen Anděl a uspořádá i plánovaný páteční koncert v budějovickém Metropolu.