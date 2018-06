Zpěvačka Ewa Farna už nemusí šetřit

"Vánoce mám moc ráda a už se na ně strašně těším. Největší radost mám z toho, že maminka dostane pod stromeček to, co si už dlouho přála," svěřila se zpěvačka.

"Ale prozradit, co to je, nemůžu. Chci, aby to bylo opravdu velké překvapení. A nezapomenu ani na tatínka a na ostatní," dodává Ewa, která je, jak ostatně její jméno napovídá, polské národnosti a s rodiči nyní žije ve Vendryni u Třince.

"O soukromí toho ale jinak nechci mnoho prozrazovat, protože si ho chci chránit. Jak říká Aneta Langerová, o muzice a zpěvu řeknu cokoli, ale soukromí je pouze moje věc," uzavřela.

Prožívám úžasné pocity

Ewa je na začátku kariéry. Má za sebou úspěchy s písní Měls mě vůbec rád a zpěvem žije naplno. "Prožívám úžasné pocity, když vidím, že se lidem můj zpěv líbí a po písničce mi tleská celý sál. To, co zpěvák cítí v takových okamžicích, se nedá slovy moc přiblížit, ale je to výjimečné, magické."

Zpívání sympatickou hnědovlásku baví a chtěla by lidem právě tímto způsobem dávat radost. "Moc plánů do budoucna si ale radši nedělám. Jsem teprve na začátku a ještě uvidím, co bude dál," usmála se.