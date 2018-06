Zpěvačka Ewa Farna prožívá krizi s přítelem, nemá na něj čas

0:22 , aktualizováno 0:22

Ewa Farna je schopná kvůli svému příteli, kytaristovi Marcusovi Tranovi, vstát ráno v pět, nasednout do pendolina a přijet do Prahy na otočku, jen aby se s ním na chvíli viděla. Tentokrát ale do našeho hlavního města nepřijela za láskou, vztah totiž údajně prochází krizí.