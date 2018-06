VIDEO: Farna se stěhuje do Varšavy, vzali ji na práva i do hudební show

"Stěhuji se do Varšavy, kde začínám denní studium na varšavské univerzitě na právech. Je to pro mě přirozený progres, chci to zkusit. Dostala jsem se a to je pro mě impulz k tomu, abych studovala. Samozřejmě nevím, jak dlouho se udržím, ale budu se snažit," řekla iDNES.cz devatenáctiletá zpěvačka, jež v Polsku slaví dlouhodobě hudební úspěchy.

Farna zkoušela uspět i v Praze, ale rozhodnutí o přijetí na práva do Varšavy přišlo dřív, a tak se chopila jistoty.

"Když jsem se dověděla, že jsem přijata, byla jsem z toho natolik nadšená, že jsem se už nevěnovala zkouškám tady v Praze," dodala s tím, že ji studium na právech zajímá už řadu let.

"Třeba autorské právo je něco, co bych jako zpěvačka měla ovládat. Navíc často podepisuji různé smlouvy, takže bude fajn, když se v nich budu lépe orientovat."

Zpěvaččin nový život v Polsku bude naplněn i prací. Vedle koncertování bude vidět i v televizi, neboť se stala koučkou hudební show Bitwa na glosy, v překladu Válka hlasů. "Název má takový dvojí význam. Jednak se bojuje o to, kdo má nejlepší hlas, a jednak i o ty hlasy diváků," líčí.

Podle Farne se podobný hudební formát zatím v Česku neobjevil. Pravidla ale naznačují, že talentová soutěž má nejblíž k Hlasu, který u nás vysílala Nova.

"Bitwa na glosy je hudební soutěž, v níž soutěží osm týmů. Každý tým má šestnáct lidí, každý tým vede nějaká hudební osobnost, která s ním trénuje a vybírá písničky. Vždycky v sobotu je pak live vysílání, kde se setká těch neskutečně mnoho lidí. Přidaná hodnota je ještě v tom, že každá skupina reprezentuje nějaký region, takže je to spojené i demograficky. Já reprezentuji město Sosnowiec," dodala zpěvačka.

Vedle příjemných novinek se Ewa Farna musela tento týden vypořádat i s nepříznivým výsledkem vyšetřování květnové nehody, při níž vlastní auto zcela zdemolovala.

"Musím zaplatit pokutu 35 tisíc korun, plus mi byl odňat řidičský průkaz na místě na dobu dvou let, tím je, myslím, celá kauza uzavřena," dodala Ewa Farna (více zde).