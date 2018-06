Zpěvačka Emma Buntonová ze Spice Girls čeká druhé dítě

"Tak naše rodina se rozrůstá, jsme tak nadšení, že můžeme oznámit očekávání dalšího potomka, Beau si přeje, aby se mu splnil sen a měl brášku nebo sestřičku," uvedla zpěvačka na sociální síti Twitter.

Čtyřiatřicetiletá Emma Buntonová druhé dítě plánovala již delší dobu - jen letos hovořila o touze zplodit druhého potomka několikrát.

Emma Buntonová a její partner Jade Jones

"Ano, doufám v to. Ráda bych měla víc dětí. Je na to pravý čas, protože Beau začal chodit do školky. Myslím, že se mi změnily priority. Rodina je teď pro mě vším. Vše se teď točí kolem Beaua. Má dva roky, takže začíná být trochu hubatý, což se mi moc líbí," uvedla zpěvačka v jednom ze svých rozhovorů.

Její oznámení o druhém potomku přichází jen pár dní poté, co britský bulvární tisk zaplavily smutné zprávy ze života zpěvačky Llly Allen, která v šestém měsíci porodila mrtvý plod a podruhé tak potratila.

"Se vskutku obrovským zarmoucením musíme potvrdit, že Lily Allen a Sam Cooper přišli o své dítě. Oba žádají všechny o respekt jejich soukromí a o to, aby je všichni nechali na pokoji v tomto značně stresujícím čase. Víc komentovat nebudeme," uvedl tento týden zpěvaččin mluvčí.

První potrat zažila Lily Allen v prosinci 2007, když čekala dítě s Edem Simmonsem ze skupiny Chemical Brothers. Tehdy se jí zhroutil vztah i život.