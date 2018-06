Sestřenice Whitney Houston, zpěvačka Dionne Warwicková, zbankrotovala

Sestřenice zesnulé Whitney Houston má na kontě takové hity jako Walk On By, I Say a Little Prayer, Alfie nebo Heartbreaker. Ani to však nezabránilo tomu, aby její finanční konto takřka vyschlé.

Může za to hlavně špatné hospodaření v 90. letech. Zpěvačka proto musela minulý týden u soudu v New Jersey písemně oznámit bankrot. Její dluhy činí v přepočtu více než 200 milionů korun. Většinu peněz dluží Federálnímu daňovému úřadu a státu Kalifornie. Jsou to hlavně penále a úroky z prodlení. Potvrdil to její mluvčí Kevin Sasaki.

Měsíční příjmy pětinásobné držitelky Grammy jsou kolem 420 tisíc korun, ale stejně vysoké jsou i její výdaje. Takže na splácení dluhů odcházelo každý měsíc jen 200 korun.