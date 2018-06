VIDEO: Debbi randí už půl roku, ale společný byt s přítelem nechtějí

„Zatím se k sobě stěhovat nebudeme, shodli jsme se na tom společně. Je nám dobře tak, jak to je,“ přiznala Debbi.

„Známe se opravdu dlouho a trvalo, než jsme došli k tomu, že chceme být spolu,“ dodala ke vztahu česko-německá zpěvačka, která kvituje, že Tomáš nemá s její branží nic společného.

„Po jejím boku se žije moc příjemně, je to velmi sympatická osoba. Jsme spolu šťastní a je to fajn. Mám rád její povahu a osobnost. A samozřejmě hlas. A taky ví, co mám rád, a snaží se mi to vždycky dopřát,“ přiznal nesměle Ouřada.

Pro Debbi je nový vztah příjemnou životní změnou, kterou si užívá. „Mít u sebe člověka, který vás má rád a který vás podporuje, je určitě příjemná záležitost. Všichni máme rádi, když máme někoho, kdo nás prostě podpoří nejen v práci, ale i v životě samotném. A když si lidi sednou po všech stránkách, ať jsou to názory, nebo humor, pak je to fajn,“ líčí s tím, že ve vztahu oceňuje především dobrou komunikaci a jistý adrenalin.

„Mám ráda, když si lidi ve vztahu povídají. A taky když přinášejí do vztahu nějakou invenci, která se vám líbí. Tuhle mi Tomáš řekl, že mě vezme na motokáry. Nejdřív jsem si říkala, co mě na tom bude asi bavit, a dnes musím říct, že je to jeden z mých velkých koníčků a hodně mě to baví. A když jsme na to dva, je to daleko větší legrace, než kdyby to člověk dělal sám,“ dodala na závěr Debbi.