Zpěvačka Debbi už není zrzka, na hlavě má červený žár

"Je pravda, že jsem byla trochu překvapená z toho, jak moc červenou na hlavě mám, ale líbí se mi. Poslední dobou jsem nosila spíše zrzavější odstín, ale tenhle je taky zajímavý a já ho unesu," uvedla Debbi, který se stala jednou z tváří nových účesů kadeřníka Honzy Kořínka.

"Do kolekce jsme hledali i někoho s výraznější barvou vlasů, a tak nás díky fotografovi Petru Kozlíkovi napadla právě zpěvačka Debbi a musím říci, že to byla správná volba," míní samotný vlasový mág Kořínek.

Lehké přemlouvání to ovšem prý nebylo. Debbi se netají tím, že pózování před objektivem nemá příliš v lásce. A i tentokrát musela do jisté míry zatnout zuby.

"Já miluju hudbu, miluju zpívání, to když jsme s kapelou na pódiu, ale focení je něco, co musím čas od času podstoupit. Že bych si to ale nějak užívala, to opravdu ne," dodala zpěvačka, jež preferuje především rovné vlasy. Téměř nikdy nechodí v jiném účesu.

"Kadeřníkům jsem do toho moc nemluvila, bylo mi jedno, co mi na hlavě udělají, užila jsem si to a byla jsem zvědavá, jak mě vidí i někdo jiný. Přirozeně mám vlasy vlnité a hodně si je žehlím, ale žádné velké účesy ode mne nečekejte," uzavřela Debbi.



Podívejte se, jak vypadala Debbi jako zrzka