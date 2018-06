Do práce se vrátím dva měsíce po porodu, plánuje zpěvačka Dasha

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma

Vy čekáte miminko, Karel Gott bojoval se závažnou chorobou. Máte vůbec možnost být spolu v tomto období v kontaktu?

Ano, párkrát jsme spolu telefonovali a velmi mě potěšilo, že přišel v dubnu na můj velký koncert do pražské Hybernie. Termín porodu mám stanovený dokonce kolem data jeho narozenin, kdyby to vyšlo přímo na 14. července, přišlo by mi to krásně symbolické a vtipné. (Rozhovor vznikl minulý týden, pozn. red.)

Věříte, že si spolu ještě někdy zazpíváte?

Jasně, že věřím. S Karlem máme dokonce připravený nový duet, který natočíme, až se na to oba budeme cítit. Každopádně si myslím, že pro Karla je návrat na pódia velkou motivací.

Dasha ■ Vlastním jménem Dagmar Sobková.

■ Narodila se 27. 6. 1981.

■ V roce 1998 se stala doprovodnou zpěvačkou Karla Gotta.

■ Zpívá i sólově, v muzikálech a v kapelách Moondance Orchestra a Pajky Pajk.

Kdy se po porodu hodláte na pódia vrátit vy?

Původně jsem si chtěla dopřát mateřskou dovolenou naplno, ale nakonec jsem se rozhodla, že nazkouším muzikál Bonnie&Clyde, který se připravuje v Hudebním divadle Karlín. Díky alternaci v divadle a pomoci mého partnera se to krásně dá časově skloubit a už v říjnu budeme mít premiéru. Výhodou naší profese je, že přes den si můžeme přizpůsobit pracovní program a mít více volna, představení a koncerty se stejně většinou konají až večer.

Karel Gott o vás prohlásil, že jste talentem, který se rodí jednou za sto let. Nelitujete toho, že vás část veřejnosti vždy bude znát především jako „tu mladou zpěvačku od Gotta“?

Zaplať panbůh, že „mladou“! (smích) Rozhodně toho nelituji, protože stejně tak mě část jiného publika vnímá zase jako zpěvačku muzikálovou, swingovou nebo „tu ze StarDance“. Všechny tyto aktivity mě nesmírně baví a to je pro mě víc, než se zabývat tím, jak mě okolí škatulkuje.

Neradil vám Karel Gott, abyste se vydala na sólovou komerční dráhu?

To víte, že ano. Dost často se mě ptá, jestli už s nějakým autorem spolupracuji na tvorbě hitu. Karel jich natočil opravdu velké množství, ale taky měl štěstí na dobu. Jak sám řekl, umělci v naší zemi se tehdy starali jen o to, kterou píseň z toho množství tuzemské i zahraniční tvorby každý den natočí. Mnohdy prý dopoledne natočili píseň a už odpoledne se hrála v rozhlase. Dnes je to díky otevřenému celosvětovému trhu mnohem složitější a nejisté.

Upřímně, nelezli jste si někdy při dlouhých turné už trošku na nervy?

Já osobně se na Karla těším vždy, šíří velmi dobrou a pozitivní energii.

Znáte ho velmi dobře. V čem je výjimečný, tedy kromě zpěvu samozřejmě?

Je to velmi laskavý, pokorný, noblesní člověk, jak by se teď řeklo, zkrátka stará škola. A jeho „Mistrovství“ spočívá podle mě v kombinaci toho všeho, navíc v naprosto profesionálním přístupu, pracovitosti, houževnatosti a umění vždy vytvořit pro své publikum velmi milou atmosféru. A to je dar.

Karel Gott maluje a vždy ho těšilo, když si mohl zahrát ve filmu či v televizi. Vy nemáte chuť na podobné odbočky?

Vlastně jsem nad tím nikdy neuvažovala, ale každý žánrový přesah nebo jiná umělecká role, jako je pro mě třeba v současné době spolumoderování pořadu Klub Evergreen na vlnách Českého rozhlasu Dvojka, je pro mě výzva. Sama od sebe se k tomu nikdy neodvažuji, ale když přijde podobná zajímavá nabídka, neodmítnu ji.