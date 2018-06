Zpěvačka Dannie zhubla 13 kilogramů, lékař jí poradil jíst v noci

Dannie má za sebou více než měsíc hubnutí metodou metabolic balance, pro kterou jí vytvořil lékař dietu na základě rozboru krve. Pod dohledem v resortu Svatá Kateřina zhubla za dva týdny o šest kilogramů a za další tři týdny se jí podařilo shodit dalších sedm kilogramů.

Výsledky by však byly lepší, kdyby zpěvačka dodržovala pravidelnou stravu. Kvůli své práci chodí spát až kolem třetí hodiny ráno a vstává v poledne. Nestíhá proto důležitou součást diety - snídani.

Lékař jí poradil, aby si třetí jídlo dávala v noci a dodržovala tak pravidelný přísun tří jídel denně. Také jí doporučil, aby v počáteční fázi nedřela tolik ve fitcentru, kde nabere svalovou hmotu, a na váze tak bude spíš přibývat.

Dannie proto začala brát soukromé hodiny jógy. Kupodivu je zpěvačka navzdory svým proporcím velmi ohebná. Největší radost má z toho, že se dostane do oblečení, které jí roky viselo ve skříni. „Užívám si teď hlavně saka, která jsem nemohla dříve dopnout,“ říká.

Konkrétně je štíhlejší o 10 centimetrů v pase a 13 centimetrů přes boky. „Zbavila se více než dvaceti procent velmi nebezpečného vnitrobřišního tuku, což má mimo jiné i skvělý vliv na její srdce a cévy,“ chválí zpěvačku dietolog Suchánek.

Dannie bude v hubnutí pokračovat. Dietní plán i recepty na pokrmy dostala na dalších pět měsíců. Nečeká, že by z ní byla štíhlá modelka, jejím cílem je cítit se dobře.

„Všichni mi říkají, že bych měla zůstat při těle, ale já myslím, že nejdůležitější je, abych se já cítila dobře. Břicho bych chtěla mít štíhlejší, to je asi můj největší komplex. Až zmizí, tak budu mít zas jiný, ale jsem se sebou po určité době docela srovnaná,“ říká zpěvačka, jež právě pracuje na videoklipu k duetu, který natočila se svým bývalým přítelem a plánuje napsat muzikál.

Z reakcí lidí na svou postavu si už nic moc nedělá. „Jednou mi jeden známý rapper poradil, že bych si neměla číst žádné diskuse. Ani pod články, ani pod videi na YouTube. Lidi dokážou být fakt zlí. Ale když jsem si to jednou přečetla, tak mě někteří i pobavili. Myslím, že mám smysl pro humor, takže když to napíší vtipně, tak se zasměju,“ říká.

Dannie ve vířivce

Ani bulvární deníky, které pravidelně upozorňují na její figuru, ji nerozhodí. „Na jednu stranu se zamýšlím nad tím, proč o mě píší jako o kusu masa, prsou a tak, ale většinou je v tom článku zmínka o tom, že jsem dobrá zpěvačka a to se tak často nestává. Takže za to jsem vděčná. Nevyhledávám bulvár a nejsem ten typ člověka, který je obvolává, ale myslím si, že bulvár je důležitý pro naši práci a dělat, že se mu vyhýbám? Já nebudu hrát tyhle hry. Proč? Když se mnou někdo chce mluvit, tak ať už je to bezdomovec nebo bulvární novinář, tak si s ním promluvím a ať si z toho použije, co chce. Já to popravdě moc neřeším. Ani nevím, kdy o mě napíšou článek, protože to nečtu.“