Do zrcadla jsem se raději nepodívala už roky, prohlásila Cher

„Každou chvíli si řeknu: Ježíši, jsi stará! Jak se to stalo? A proto jsem se roky nepodívala do zrcadla. Jedinkrát v životě jsem byla spokojená s tím, jak vypadám, a to bylo kolem čtyřiceti či pětačtyřiceti. Starším mužům jsem se líbila výjimečně. Kdybych se nelíbila těm mladším, neměla bych už žádné rande,“ svěřila Cher magazínu AARP.

Herečka a zpěvačka, která údajně podstoupila řadu plastik, ale hovoří o nich velmi nerada, vysvětlila, že nemá dobré sebevědomí.

„Nejsem sebevědomý člověk a nejsem osobně ani fanynkou Cher. Ale chci si být vždy jistá, že odvádím dobrou práci, takže jdu pěstmi proti zdi a snažím se udělat každou věc naplno,“ dodala hvězda, jejíž občanské jméno zní Cherilyn Sarkisian LaPierre.

Stejně jako Dolly Partonová ani Cher nemá pocit, že by měla ve svých letech vyklízet pole pro mladší generace.

„Nehodlám odstoupit. Jsme první generace, která říká, že nehodláme vyklidit pole a hrát si na mrtvoly, protože už máme určitý věk,“ dodala zpěvačka.

