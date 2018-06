Zpěvačka Celine Dion je v Praze, přiletěla i s rodinou

Letadlo zpěvačky, kterou na turné doprovází i rodina, dosedlo na terminál 3 pražského letiště přesně v 16:46. Žádný útěk před novináři se ale nekonal. "Zachovala se naprosto profesionálně. Smála se, rozdávala rozhovory, prostě dáma s velkým D," chválila Celine Dion jedna z přítomných fotografek.

Celine se svěřila, že program má tak nabitý, že si naše hlavní město nestihne prohlédnout. V budoucnu to ale napraví. "Jsem velmi zaneprázdněná a nestihnu se pokochat Prahou. Slibuji, že si sem udělám výlet někdy příště," řekla zpěvačka, která do Prahy zavítala vůbec poprvé. A to v rámci turné nazvaného Taking Chances, které podle odborníků patří k těm nejkrásnějším a nejprofesionálnějším.

Předskokankou bude kanadské hvězdě Lenka Filipová, kterou s Celine Dion pojí zvláštní osud. "V roce 1988, kdy mě oslovili Švýcaři, jsem se měla účastnit Eurovize. Jelikož jsem ale nedostala povolení, neodjela jsem. A hádejte, kdo jel místo mě a kdo soutěž vyhrál. Celine Dion!" vzpomíná jedna z nejoblíbenějších zpěvaček, která svou kolegyni nesmírně obdivuje.

Celine Dion o své předskokance ví, osobně se ale zatím neznají. "Těším se, až Lenku Filipovou poznám. Už jsem o ní slyšela," dodala světová star, která si s sebou přivezla i osm tanečníků a desetičlennou kapelu. - Jak bude celý koncert Celine Dion probíhat, čtěte zde