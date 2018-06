Zpěvačka Cassie nejdřív šokovala erotickými snímky, nyní oholenou hlavou

Sexy zpěvačka má nyní hlavu způli vyholenou, druhou polovinu zdobí dlouhé černé vlasy. Cassie ale neponechala nic náhodě a šokovala i svým outfitem. V šatech s hodně řídce pleteným topem odhalovala většinu svého těla. Tentokrát se však podle serveru Pravda.sk pojistila a svá prsa, která už tak zná celý svět, přelepila prsními nálepkami.

Nahé fotografie přítelkyně rapera P. Diddyho pronikly na svět v polovině května. Podle zpěvačky se jí někdo naboural do počítače a fotky ukradl.

"Vypadá to, že se někdo naboural do mého počítače, což je dost odporné a hnusné. Ale teď přestaňte předstírat, že jste nikdy neviděli nahou pěknou holku," uvedla na svém profilu na sociální síti Twitter Cassie.

Zpěvačka na sebe poprvé upozornila především hitem Me And You, který pronikl až do Top 10 britské hitparády, od té doby ale její kariéra příliš nevzkvétá. Snědá kráska si zahrála také jednu z vedlejších rolí ve filmu Step Up 2: The Streets. V poslední době se o ní ale nejčastěji mluvilo jako o přítelkyni světoznámého rapera P. Diddyho. S ním také v současné době natáčí své druhé album, a tak je dost možné, že jí nechtěně uniklé snímky zajistí potřebnou popularitu.