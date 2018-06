Zpěvačka Beth Ditto ukázala své faldy

Frontmanka skupiny Gossip se rozhodla zaútočit na gaye a také na Paris Hiltonovou a Beckhamovy, jež viní za vznik velikosti oblečení 0 neboli XXS.

„Jestli je tady někdo vinen za velikost 0, pak to nejsou ženy! Viňte gaye, kteří pracují v módní branži, kteří chtějí mít z žen panenky. Muži nemají ponětí, co je to být ženou, od níž se stále očekává, že bude vypadat dokonale. Beckhamovi jsou součástí té mašinerie, Paris Hiltonová je součástí té mašinerie!“ uvedla Beth v rozhovoru pro magazín NME.

Pětadvacetiletá Američanka hrdě vystrčila pozadí na obálce hudebního magazínu NME, zatímco si přidržovala objemná prsa.

Beth ráda říká přímo, co si myslí. Hrdě se hlásí k lesbické lásce, neholí si podpaží a nesnáší deodoranty. „Myslím, že punk většinou smrdí,“ dodává k tomu s úsměvem.

Zpěvačka bojuje za práva menšin. Přestože nesnáší gaye návrháře, sama jako lesbička na homosexuály, bisexuály a transgender lidi nedá dopustit. Ráznou povahu přisuzuje svému původu. „Jídávala jsem veverky, když jsem byla malá, lidé v Arkansasu to dělají!“ chlubila se.