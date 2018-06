Beth Ditto hubne před svatbou, na červený koberec přišla se snoubenkou

Dvaatřicetiletá zpěvačka skupiny Gossip Beth Ditto předvedla štíhlejší postavu na červeném koberci při předávání cen GLAAD.

Vypadá to, že se jí hubnout daří. Motivací jí je nadcházející svatba se snoubenkou Kristen. Beth Ditto přišla v černých šatech značky Valentino, zatímco její snoubenka byla v mužské obleku s motýlkem.

Zpěvačka Beth Ditto v modelu Jean-Paula Gaultiera v roce 2010 Beth Ditto hubne před svatbou

Obě rozdávaly úsměvy a nenechaly nikoho na pochybách, že jim to klape. Jejich svatba se ostatně blíží, měla by proběhnout už v červnu. "Bude to na Havaji, protože moje přítelkyně odtud pochází," popsala loni své plány na svatbu deníku Daily Mail.

Kolik zhubla, Beth Ditto neprozradila, ale rozdíl už je znát. Hubnutí se přitom neslučuje s tím, jak se Beth vždy snaží dodat sebevědomí kyprým ženám.

Její styl ocenil i návrhář Jean-Paul Gaultier, který si ji vybral jako modelku. "Důležitá je osobnost, neexistuje stereotyp krásy," řekl s tím, že zpěvačka umí svá kila skvěle nosit a využít.

Beth Ditto se svou snoubenkou

"Když jsem byla dítětem, máma mi přikazovala nosit na pláži košili, protože se styděla za mou tělnatost. Teď mi to může být ukradené. Nechápu ženy, které tvrdí, že je móda zrazuje. Když máte na sobě tolik tuku jako já, musíte být kreativní. A jsem v tom opravdu dobrá. Vždy se dá objevit něco zajímavého," tvrdí Ditto.